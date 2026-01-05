Afyonkarahisar'ın tarihi ilçesi İhsaniye'de hedef turist sayısını artırmak

Afyonkarahisar'ın turistik ilçesi İhsaniye'de bu yıl ziyaretçi sayısının artırılması hedefleniyor.

Valilik öncülüğündeki yatırımlar ve ilçedeki 13 bin yatak kapasitesine sahip termal oteller ile Döğer beldesindeki Emre Gölü ile Ayazini köyü arasındaki 25 kilometrelik "Frig Yolu" güzergahı, ziyaretçilerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Ziyaretçiler, tarihi ve doğal güzellikleri görmenin yanı sıra Emre Gölü üzerinde sıcak hava balonu uçuşu deneyimi yaşıyor.

Hayata geçirilecek uygulamalarla, bölgenin turizm potansiyelinin artırılması amaçlanıyor.

Bu toprakların geçmişini insanlara anlatmaya çalışıyoruz"

İhsaniye Kaymakamı Koray Yanıktepe, AA muhabirine, ilçenin turizm hareketliği noktasında Afyonkarahisar'ın parlayan yıldızı olduğunu söyledi.

Bölgedeki tarihi Frig Vadisi'nin 3 bin yıllık geçmişe uzandığına değinen Yanıktepe, şunları kaydetti:

"Anadolu'nun kadim uygarlıklarından olan Frigler burada yaşamış. Bizlere birtakım eserler bırakmışlar. Biz şu an bu eserleri korumaya, tanıtmaya ve bu toprakların geçmişini insanlara anlatmaya çalışıyoruz. Sadece Ayazini köyümüze 1 milyonun üzerinde ziyaretçinin geldiğini tespit ettik. Kayıhan ve Döğer beldelerimiz arasında yer alan anıt abidelerimiz Aslantaş, Yılantaş, Maltaş, peribacaları, kaleler, Emre Gölü gibi birçok tarihi ve doğal güzelliklerimiz var. Gazlıgöl ve Yaylabağı beldelerimizdeki şifalı termal otellerimiz ve kaplıcalarımızla bu rakamın 2025'te 2 milyonun üzerine çıktığını düşünüyoruz. 2026'da da bu sayıyı iki katına çıkarmayı hedefliyoruz."

"Her hafta sonunun dolu dolu geçirilmesi için etkinlikler planlıyoruz"

Yanıktepe, İhsaniye'nin 2026'daki turizm hareketliğini artırmak için ciddi hazırlıklar yaptıklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Frigya ve termal turizm potansiyelinin farkındayız. İnsanların hafta sonu aileleriyle, çocuklarıyla yapabilecekleri keyifli, kaliteli aktivitelerde yer alması için planlamamızı, hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Açık hava sinemaları, tiyatroları ve atölyeleri ile çocuk oyunları, şenlikler, konserler, ulusal çapta sportif etkinlikler üzerine görüşmelerimiz, planlamalarımız son derece olumlu şekilde devam ediyor. İnşallah, bütün bunları hayata geçireceğiz. Emre Gölü civarında faal olarak uçuşuna devam eden iki sıcak hava balonumuz var. Bunlar aktif olarak misafirlerini kabul etmekteler. Önümüzdeki yaz Frigya bölgemizde her hafta sonunun dolu dolu geçirilmesi için etkinlikler planlıyor, üzerinde çalışıyoruz."

-"Projelerle ciddi destekler alındı"

İhsaniye Belediye Başkanı Emine Gökçe de turist sayısının artırılması için geçen yıl bazı bakanlıklarla toplantı ve çalışmalar yaptıklarını dile getirdi.

Valilik ve kaymakamlıkla turizm projeleri hazırladıklarına dikkati çeken Gökçe, "Bu noktada ciddi destekler aldık. 2026'da bunların hepsini uygulayacağız. Yerli ve yabancı turistleri ilçemize gelip sıcak, güzel ve şifalı suyumuzla dinlenmeye, Frig Vadisi'ni gezip keşfetmeye davet ediyoruz. İnşallah hedefimiz geçen yılki rakamların iki katına çıkmak. Başarabilir miyiz bilmiyoruz ama biz elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.