Iğdır Üniversitesi'nce kitap kritiği ve söyleşi programı düzenlendi

Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Elzemminval Topluluğu tarafından her ay düzenlenen kitap okuma kritiği ve söyleşi programı bu ay da yoğun katılımla gerçekleştirildi. Programa, Iğdır Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi ve yazar Doç. Dr. Ahmet Adıgüzel konuk oldu. Programda, Ahmet Adıgüzel'in "Serap" adlı hikaye kitabı üzerine kapsamlı bir kritiğin yanı sıra söyleşi gerçekleştirildi. Etkinliğe topluluk üyesi öğrencilerin yanı sıra Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Murat Ali Karavelioğlu ve üniversitenin farklı bölümlerinden öğretim üyeleri de katıldı. Samimi bir atmosferde geçen programda öğrenciler, eserle ilgili görüş ve sorularını doğrudan yazara iletme fırsatı buldu. Söyleşi, katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi. Etkinlik, imza programı ve hediye takdimi ile sona erdi. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı