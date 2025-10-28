Haberler

Iğdır'da Öğrencilerden Özel Cumhuriyet Bayramı Klibi

Güncelleme:
Iğdır Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla önemli tarihi kahramanları canlandırdıkları özel bir klip hazırladı. Klipte Mustafa Kemal Atatürk ve diğer kahramanlar öğrenciler tarafından rol alındı.

IĞDIR'da Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla özel bir klip hazırladı. Mustafa Kemal Atatürk'ün Halide Edip Adıvar'a, Ali Fuat Cebesoy'dan Kazım Karabekir ve Mehmet Akif Ersoy'a kadar kahramanları canlandıran öğrenciler, hazırladıkları klibi de paylaştı.

Iğdır Azer-İshak Yaycılı Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri, Türkiye Cumhuriyeti'nin 102'nci kuruluş yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla özel bir canlandırma etkinliğine imza attı. Öğrenciler, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş sürecinde önemli görevler üstlenmiş tarihi isimleri hazırladıkları kliple canlandırdı. Mustafa Kemal Atatürk'ü Hasan Tuğhan Cılız, Halide Edip Adıvar'ı Belinay Vural, Ali Fuat Cebesoy'u Toprak Kılıç Kalkan, Kazım Karabekir'i Kaan Kutlu, Mehmet Akif Ersoy'u Mehmet Çağın, Başaran Şahinbey'i ise Mustafa Eymen Demirtaş canlandırdı. Kahramanları hikayeleriyle oynayan öğrenciler, hazırladıkları klibi, "Bir ulusun kaderini değiştiren kahramanlar. Onları sadece anmak yetmez, onların ruhunu da anlamak gerekir" mesajıyla paylaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat

