İdil Fotoğraf Kulübüne Şanlıurfa'dan çifte ödül

Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen dev foto maratonda Türkiye'nin usta isimleriyle yarışan İdil Fotoğraf Kulübü, Şanlıurfa'nın kültürel mirasını karelerine taşıyarak iki prestijli ödülün sahibi oldu.

Şanlıurfa Foto Maratonundan ödüllerle dönen İdil Fotoğraf Kulübü, Fatma Saka'nın üçüncülük ve Ahmet Özdemir'in sergileme ödülüyle başarı grafiğini zirveye taşıdı. Kurulduğu günden beri onlarca başarıya ulaşan İdil Fotoğraf Kulübü, yaklaşık 80 üyesi düzenli olarak eğitimlere katılarak ve fotoğraf organizasyonlarında önemli çalışmalar gerçekleştiriyor. Kulüp, kurslarda 400'e yakın öğrenci mezun ederken yönetici Mecit Çevrim, "Biz bu topraklarda farklılıkları ortaya çıkarmak, dünyaya başka bir perspektif ile bakan bireylerin kendilerini geliştirmesine yönelik bir alan oluşturmak için zorlu bir mücadele verdik. Artık ulusal düzeyde öneme sahip, fotoğraf camiasında saygı duyulan, takdir edilen ve çok yakından takip edilen güçlü bir kurumsal kimlik kazandık. İdilli hemşerilerimizin bu konuda bize destek olmalarını ve çalışmalarımızı fark etmesini bekliyoruz. Yakın zamanda bir foto maraton düzenleyerek, Türkiye genelinde yüzlerce fotoğraf sanatçısını ilçemize, şehrimize getirerek nihai hedefimize ulaşmak istiyoruz" dedi. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
