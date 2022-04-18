İBB Şehir Tiyatroları, Sen İstanbul'dan Daha Güzelsin oyunuyla Tuzla seyircisiyle buluşuyor

TUZLA, İSTANBUL (Bültenler) - Tuzla'da sahnelenecek oyunun biletleri; İBB Şehir Tiyatroları gişelerinden, https://sehirtiyatrolari.ibb.istanbul/ adresinden ve mobil uygulamamızdan temin edilebilir.

İBB Şehir Tiyatroları oyunları sezon boyunca İstanbul'un farklı ilçelerinde sahnelenmeye devam edecek.

SEN İSTANBUL'DAN DAHA GÜZELSİN

Bir ailenin üç kadını; anneanne, kız ve torun… Üçünün ortak yazgısı, aynı mekânda, dile gelenlerden daha çok içlerinden sessiz sedasız geçen cümlelerde gizli… Erkeklerin yalnız ve eksik bıraktığı yaşamlarında, birbirlerine tutunurken ve giderek birbirine benzerken, geçmiş, şimdi ve gelecek iç içe geçiyor. Sen İstanbul'dan Daha Güzelsin, İstanbul fonunda Ayfer, Başak ve Melis'in hikâyesini anlatıyor. Kadının değişmeyen hikâyesini…

"Kucağıma almışım seni… Yürümüşüz beraber, çelik tellere bakmışım, çimentoya, karşıdan yeni yeni çıkan uzun binalara… Yerdeki asfalta bakmışım… Yolun yarısında yorulanların sigara dumanları arasından geçmişiz, ter kokusu her yer Allah kahretsin, 'boğaz havasının içine ettiniz' diye bağırdım. 'gel kız eve gidiyoruz, sen İstanbul'dan daha güzelsin' O gün hayatımın en güzel günüymüş, meğerse…"

Murat Mahmutyazıcıoğlu'nun yazdığı, anlatı geleneğiyle tiyatronun çağdaş araçlarını buluşturan oyun, "üç anlatıcılı bir kurguyla ilerliyor. Mekânın birliğine hikâyenin parçalanmışlığı ekleniyor ve farklı bir kurgu ortaya çıkıyor. Bu kurgu, geçmiş, gelecek ve şimdide çakılı kalmış üç hikâyeyi birleştiriyor. Zamanla üç hikâye de tekleşiyor ve 'kadın'ın hikâyesine dönüşüyor…

Murat Mahmutyazıcıoğlu'nun yazıp yönettiği oyunda Esin Umulu, Şebnem Köstem, Yeliz Şatıroğlu rol alıyor.