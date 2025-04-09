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Huzurevi Sakinleri Bilgi Yarışmasında Eğlenceli Anlar Yaşadı

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Samsun'da huzurevi sakinleri, 'Yaş Alanlar Paylaşım ve Uyum Projesi' kapsamında düzenlenen bilgi yarışmasında mücadele etti. 15 yarışmacı 20 soruya yanıt verdi ve ödüller kazandı.

Huzurevi sakinleri bilgi yarışması: Hem yarıştılar hem eğlendiler

SAMSUN - Samsun'da huzurevi sakinleri, "Yaş Alanlar Paylaşım ve Uyum Projesi" kapsamında düzenlenen bilgi yarışmasında kıyasıya mücadele etti. Yaşlı bireyler hem bilgilerini sergiledi hem de keyifli anlar yaşadı.

Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yürütülen YAPU Projesi çerçevesinde Samsun Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde düzenlenen bilgi yarışmasına 15 huzurevi sakini katıldı. Yarışmacılar 20 sorudan oluşan yarışmada bilgilerini ortaya koydu. Yarışmanın kazananı, tüm soruları doğru cevaplayan Atakum Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ekibi oldu. Birincilere ödül ve kupa takdim edildi.

"Yaşasın yaş alanlar"

Etkinlik hakkında açıklamalarda bulunan proje koordinatörü ve Çarşamba Huzurevi Rehabilitasyon Merkezi'nde görevli Sosyal Çalışmacı Zehra Özgür, "Yaş alan büyüklerimize daha iyi hizmet verebilmek için YAPU Projesi kapsamında ikinci etkinliğimizi gerçekleştirdik. Projemiz, Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı kuruluşlardan hizmet alan 300'den fazla büyüğümüzü kapsıyor. Çok güzel bir etkinlik oldu. Mutluyuz ve yaşasın yaş alanlar diyoruz" ifadelerini kullandı.

Yarışmada birinci olan takıma kupasını Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Yüksel Kıyak takdim etti. Proje, 21 Nisan'da yapılması planlanan YAPU Şenliği ile sona erecek.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FURKAN ABREK ÜNAL - Kültür Sanat
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