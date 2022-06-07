Hüsamettin Koçan 'Ayağımdaki Diken'i, pastalı Mona Lisa saldırısını ve İstanbul'daki Şahmeran'ları anlattı - Haberler

12 Haziran'a kadar devam edecek olan Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında gerçekleşen etkinliklerden biri de Baksı Müzesi kurucusu ressam Prof. Dr. Hüsamettin Koçan'ın 'Ayağımdaki Diken' sergisi.

Atatürk Kültür Merkezi'nde 2 Haziran- 28 Temmuz arasında görülebilecek olan sergi için Koçan, T24'ten Berna Abik'in sorularını yanıtladı.

Koçan; öz yaşamını konu edinen sergisini, pastalı Mona Lisa saldırısı kendi başına gelirse ne yapacağını ve İBB'nin 34 Şahmeran heykeli yerleştirmesi hakkındaki fikirlerini anlattı.

DailyMotion.com / Kültür Sanat