Hollandalı Beverly Ter Hove Müslüman Oldu

Aydın'ın Söke ilçesinde, Hollanda uyruklu Beverly Birgit Liena Ter Hove düzenlenen ihtida merasimiyle Müslüman oldu. Eşi Erdal Yılmaz ile birlikte yaptığı değerlendirme sonucu İslamiyeti kabul etmeye karar veren Hove, merasimde kelime-i şehadet getirdi ve 'Berfin' ismini aldı.

Aydın'ın Söke ilçesinde Hollanda uyruklu Beverly Birgit Liena Ter Hove, düzenlenen ihtida merasimiyle Müslüman oldu.

Hollanda'da tanıştığı Erdal Yılmaz ile 3 yıl önce evlenen Hove, İslamiyeti kabul etme kararını eşiyle yaptığı değerlendirmenin ardından aldı.

Müslüman olmaya karar vererek Söke'ye gelen ve İlçe Müftülüğüne başvuran Hove için ihtida merasimi düzenlendi.

İlçe Müftüsü Hüseyin Taner rehberliğinde kelimeişehadet getiren Hove, Müslüman oldu.

Taner, "Müslüman olan kardeşimizi tebrik ediyorum. İslam ile müşerref olan ve hayatına yeni bir sayfa açan hanım kardeşimize iman ve istikamet üzere bir hayat diliyorum." ifadelerini kullandı.

"Berfin" ismini alan Hove'a Taner tarafından "İhtida Belgesi" ile Kur'an-ı Kerim ve çeşitli dini kitaplar hediye edildi.

Kaynak: AA / Musa Ölmez - Kültür Sanat
