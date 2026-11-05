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Hitit Üniversitesi öğrencileri Şapinuva'da kazı çalışmalarını dinledi

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Hitit Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi öğrencileri, Şapinuva Antik Kenti'ne düzenlenen teknik geziye katıldı. Gezide öğrencilere kazı çalışmaları ve tarihi yapılar anlatıldı; Rus bilim insanlarıyla tanışma imkanı da sunuldu.

Hitit Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi öğrencileri, Şapinuva Antik Kenti'ni ziyaret etti.

Dekanlık tarafından, fakültedeki öğrencilerin kentin tarihi değerlerini tanıması amacıyla Şapinuva Tarihi, Kültürel ve Teknik Gezisi düzenlendi.

Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Ortaköy-Şapinuva Örenyeri Kazı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Önder İpek ile Arkeoloji Bölümü Araştırma Görevlisi ve Kazı Başkan Yardımcısı Dr. Semih Gerçek, gezide öğrencilere ören yerindeki kazı çalışmaları ve ortaya çıkarılan tarihi yapılar hakkında bilgi verdi.

İpek, AA muhabirine, öğrencilere ören yerinin Tepelerarası ve Ağılönü bölgelerini gezdirdiklerini söyledi.

Gezide öğrencilere antik kentin mimari özelliklerini anlattıklarını belirten İpek, teknik gezilerin devam edeceğini kaydetti.

Hitit Üniversitesi akademisyenlerinden, Porsuk-Zeyve Höyük Kazı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Eric Jean de gezide öğrencilerin, bilimsel çalışma için ören yerinde bulunan Rus bilim insanlarıyla tanışma ve sohbet etme imkanı bulduğunu kaydetti.

Jean, gezinin özellikle kente dışarıdan gelen öğrenciler için faydalı olduğunu kaydetti.

Arkeoloji Bölümü 3. sınıf öğrencisi Serap Öncü ise binlerce yıl önce insanların gezdiği yerlerde gezmenin kendisini mutlu ettiğini anlattı.

Dini, askeri ve ekonomik açıdan döneminin önemli yerleşim yerlerinden olduğu belirtilen Şapinuva, ziyaretçilerini yaklaşık 3 bin 500 yıllık tarih yolculuğuna çıkarıyor.

Hititlerin Hattuşa'dan sonraki önemli kentlerinden Şapinuva'da 1990'da başlayan arkeolojik kazılar, Hitit Üniversitesi bünyesinde devam ediyor.

Döneminin süper gücü kabul edilen Hititlere bir dönem başkentlik de yapan Şapinuva, kazılarda açığa çıkarılan tarihi yapılarıyla döneminin günlük yaşamına ışık tutuyor.

Çorum il merkezine 53 kilometre mesafedeki antik kent, yılın her mevsimi ziyaretçilerini ağırlıyor.

Kaynak: AA
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