Hisarcık Şehitler Ortaokulu'nda çocuk oyunları şenliği

Kütahya'nın Hisarcık ilçesindeki Şehitler Ortaokulu'nda düzenlenen geleneksel çocuk oyunları şenliği renkli görüntülere sahne oldu.

Dijital ekranlardan uzaklaşan öğrenciler, güneşli havanın keyfini çıkararak takım ruhu ve dayanışmanın en güzel örneklerini sergiledi. Okul bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte; yumurta taşıma, çuval yarışı, halat çekme, seksek, kırkayak yarışı, ip atlama ve mendil kapmaca gibi unutulmaya yüz tutmuş geleneksel oyunlar oynandı.

Öğrenciler, hem kıyasıya rekabet etti hem de eğlenceli anlar yaşayarak unutulmaz bir gün geçirdi.

Okul Müdürü Ali Osman Kılıç, geleneksel oyunların yaşatılmasının çocuklar arasındaki güven duygusunu ve okul aidiyetini artırdığını belirterek, bu tür etkinliklerin öğrencilerin sosyal gelişimi ve fiziksel sağlığı açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Şenlik sonunda dereceye giren takımlara sembolik ödüller verilirken, asıl kazananın dostluk ve neşe olduğu vurgulandı.

Günün sonunda öğrenciler, yorgun ancak mutlu bir şekilde sınıflarına dönerken, şenlik okul hatıraları arasında özel bir yerini aldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
