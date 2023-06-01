Hırvatistan'da Türkiye'den yemek fotoğraflarının yer aldığı sergi açıldı

Hırvatistan'ın sahil kenti Rijeka'daki Hırvatistan-Türkiye Derneği tarafından, Hırvat Mirjana Loncar'ın Türkiye'de çektiği yemek fotoğraflarından oluşan 'Afiyet Olsun' isimli serginin açılışı yapıldı.

Hırvatistan'ın sahil kenti Rijeka'daki Hırvatistan- Türkiye Derneği tarafından, Hırvat Mirjana Loncar'ın Türkiye'de çektiği yemek fotoğraflarından oluşan "Afiyet Olsun" isimli serginin açılışı yapıldı.

Rijeka'daki Müzik ve Gastronomi Festivali Porto Etno 2023 kapsamında açılan sergide, beslenme uzmanı Loncar'ın, 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraşlı merkezli depremlerden etkilenen illerde deprem öncesi çektiği ve Türk mutfağının eşsiz lezzetlerinden oluşan fotoğraflar ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Rijeka Hırvatistan-Türkiye Derneği Başkanı Vedran Obucina, deprem bölgesinin oldukça zengin bir mutfağa sahip olduğunu belirterek, zengin gastronomi mirası olan yerlerin korunması gerektiğini ifade etti.

Profesyonel olarak fotoğraf sanatıyla da uğraşan Loncar'ın, deprem öncesi Türkiye'nin güneydoğusunu ziyaret ettiği ve en çok etkilendiği kentler arasında Gaziantep'in bulunduğu aktarıldı.

Rijeka Denizcilik Müzesi'nde açılan sergi 9 Haziran'a kadar ziyaret edilebilecek.