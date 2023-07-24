Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'te düzenlenen Folklor Festivali renkli gösterilere sahne oldu. Zagreb sokakları farklı ülkelerin folklor oyunlarıyla renklendi. Ulusal kıyafetleri, oyunları ve şarkıları ile festivale katılanlar izleyicilerden büyük ilgi gördü.

- Hırvatistan'da renkli folklor festivali

ZAGREB - Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'te düzenlenen Folklor Festivali renkli gösterilere sahne oldu.

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb, 57. Uluslararası Folklor Festivali'ne ev sahipliği yaptı. Zagreb sokakları farklı ülkelerin folklor oyunlarıyla renklendi. Ulusal kıyafetleri, oyunları ve şarkıları ile festivale katılanlar izleyicilerden büyük ilgi gördü. Gürcistan, Hindistan, Sırbistan, İspanya, Belçika ve Polonya'dan gelen katılımcılar festivale katılanlara görsel şölen sundu.

Festivalin organizasyonunu yapan Ana Antolkovic, dünyanın farklı noktalarından insanların Zagreb'e geldiğini geleneksel dans, müzik ve gösterilerin sergilendiğini ifade etti.

Festival ilk olarak 1966 yılında Zagreb'te gerçekleştirildi. 2014 yılında Hırvatistan Kültür Bakanlığı, festivali uluslararası kültürel bir organizasyon olarak ilan etti.