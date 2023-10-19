Hindistan'da Navratri Festivali Coşkuyla Kutlandı

Hindistan'ın Bhopal kentinde düzenlenen Hindu festivali Navratri sırasında geleneksel kıyafetler içindeki insanlar, Tanrıça Durga'ya tapınmak için dans etti.

Hindistan'ın Bhopal kentinde düzenlenen Hindu festivali Navratri sırasında Garba dansı yapan geleneksel kıyafetler içindeki insanlar, 17 Ekim 2023. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

BHOPAL, 19 Ekim (Xinhua) -- Hindistan'ın Madya Pradeş eyaletinin başkenti Bhopal'de Hindu festivali Navratri'yi coşkuyla kutlayan halk, Hint mitolojisine ait Tanrıça Durga'nın ilahi olduğuna inanılan sayısız formuna tapınmak için şarkılar söyleyerek dans etti.

Hindu takviminde genellikle Eylül ya da Ekim ayına denk gelen Aşvin ayında kutlanan ve Durga'nın dokuz reenkarnasyonunun onurlandırıldığı dokuz gecelik festival, iyiliğin kötülük üzerindeki daimi zaferini sembolize ediyor.

Hindistan'ın Bhopal kentinde düzenlenen Hindu festivali Navratri sırasında Garba dansı yapan geleneksel kıyafetler içindeki insanlar, 17 Ekim 2023. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

Hindistan'ın Bhopal kentinde düzenlenen Hindu festivali Navratri sırasında Garba dansı yapan geleneksel kıyafetler içindeki insanlar, 17 Ekim 2023. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

Hindistan'ın Bhopal kentinde düzenlenen Hindu festivali Navratri sırasında Garba dansı yapan geleneksel kıyafetler içindeki insanlar, 17 Ekim 2023. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

Hindistan'ın Bhopal kentinde düzenlenen Hindu festivali Navratri sırasında Garba dansı yapan insanlar, 17 Ekim 2023. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

Hindistan'ın Bhopal kentinde düzenlenen Hindu festivali Navratri sırasında Garba dansı yapan geleneksel kıyafetler içindeki insanlar, 17 Ekim 2023. (Fotoğraf: Str/Xinhua)