Herkes İçin Sanat: Anadolu Sergileri Gelibolu'da Açıldı
Güncelleme:
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, İş Sanat'ın 'Mavinin İzinde' adlı sergisi sanatseverlerle buluştu. Sergide sanat tarihçisinden bilgilendirmeler yapılırken, çocuklara yönelik atölye çalışmaları da düzenlendi.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, İş Sanat'ın "Herkes İçin Sanat : Anadolu Sergileri" adlı projesi kapsamında hazırlanan "Mavinin İzinde" sergisi, sanatseverlerle buluştu.

Türkiye İş Bankası Gelibolu Şubesi'nde açılan ev sahipliğini İş Sanat Genel Müdürü Zuhal Üreten'in yaptığı sergide sanat tarihçi Doç. Dr. Ayşe Köksal sanatçılar ve eserler hakkında ziyaretçilere bilgi verdi.

Sergide çocuklara yönelik atölye çalışmaları da düzenlendi.

Kaynak: AA / Doğan Zelova - Kültür Sanat
