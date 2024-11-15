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Hendek'te Öğrencilere Sinema Etkinliği Düzenlendi

Hendek'te Öğrencilere Sinema Etkinliği Düzenlendi
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Hendek Belediyesi, ara tatilde bulunan öğrencilere yönelik düzenlediği sinema etkinliğinde 'Rafadan Tayfa-Göbeklitepe' filmini izleme fırsatı sundu. Öğrenciler ve veliler etkinlikten memnun kaldı.

Hendek Belediyesi tarafından ara tatilde olan öğrencilere yönelik sinema etkinliği düzenlendi.

Hendek Ticaret Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliğe katılan öğrenciler ve veliler, "Rafadan Tayfa-Göbeklitepe" filmini izledi.

İlkokul öğrencisi Berkay, AA muhabirine, çizgi film izlemeye geldiği için mutlu olduğunu belirterek, "Rafadan Tayfa çizgi filmini izlemeyi çok seviyorum. Evde de izliyorum ama burada sinemadaymış gibi izledik. Çok güzeldi." dedi.

Etkinliğe kardeşlerini getiren lise öğrencisi Zeynep de "Ara tatilde değişiklik olsun istedim. Kardeşlerim, çizgi film izlemeyi çok seviyorlar. Burada da çok eğlendiler." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Dilek Erol - Kültür Sanat
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