Hazine Masal Gösterisi Atatürk Kültür Merkezi'nde Sanatseverlerle Buluştu

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Başkanlığı tarafından hazırlanan "Hazine Masal" gösterisi, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) sanatseverlerle buluştu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, minik dansçıların sahnelediği gösteride, Türkiye'nin farklı bölgelerinden 397 dansçı ve 36 saz sanatçısı bir araya geldi.

Açıklamada gösterinin hazırlık sürecinde kendilerine verdiği desteklerden dolayı Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu'ya teşekkür edilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Kültürümüzün yüzyılların derinliğinden süzülüp gelen sesini, rengini ve ruhunu geleceğe taşıyacak en kıymetli varlıklarımız, çocuklarımızla birlikte sahnelediğimiz 'Hazine Masal' gösterimizi Atatürk Kültür Merkezi'nde büyük bir coşku ve gururla gerçekleştirdik. Her biri toprağın kokusunu, ezgilerin sıcaklığını, büyüklerimizin öğrettiği o kadim adımları yüreklerinde taşıyan çocuklarımız bu sahnede yalnızca oynamadılar. Bir kültürü nefes gibi, sevgi gibi geleceğe emanet ettiler."

Yaklaşık bir saat süren gösteride, masallar eşliğinde unutulmuş ezgiler, danslar ve motifler izleyicilerin beğenisine sunuldu.