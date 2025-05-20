Hayati İnanç, Gençlere Ahlak ve İnsan Temalı Konferans Verdi

Hayati İnanç, Gençlere Ahlak ve İnsan Temalı Konferans Verdi
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Yazar Hayati İnanç, Bursa'da İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından düzenlenen 'Muhteşem İkili; İnsan ve Ahlak' konferansında gençlere hitap etti ve ahlak konularını tarihle harmanlayarak ele aldı.

Yazar Hayati İnanç, Bursa'da İHH İnsani Yardım Vakfı Bursa Şubesi tarafından organize edilen konferansta gençlere hitap etti.

Fethiye Kültür Merkezi'nde yapılan "Muhteşem İkili; İnsan ve Ahlak" konferansına farklı yaş grubundan gençler ilgi gösterdi.

İnanç, konferansta tarihte yaşanan olayları bu dönemde karşılaşılan sorunlarla harmanlayarak insan ve ahlak konularını ele aldı.

Programın sonunda İHH Bursa Şube Başkanı Hüseyin Kaptan ve İHH Nilüfer Temsilciliği Yönetim Kurulu Üyesi Yakup Uzun, yazar İnanç'a hediye takdim etti.

Kaynak: AA / Fatma Nur Söğütlü - Kültür Sanat
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