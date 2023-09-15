Hattat Mahmut Şahin'in yazdığı devasa Hilye-i Şerif Amasya'da sergilenmeye başladı

Hattat Mahmut Şahin tarafından yazılan 6 metre boy ve 3 metre enindeki Hilye-i Şerif, Amasya'da sergilenmeye başladı. Hazreti Muhammed'in fiziksel özelliklerini anlatan bu eser, Amasya'da ziyaret edilebilecek.

Hattat Mahmut Şahin tarafından yazılan 6 metre boy ve 3 metre enindeki Hilye-i Şerif, bundan sonra Amasya'da görülebilecek.

Hazreti Muhammed'in fiziksel özelliklerini anlatan devasa Hilye-i Şerif, hattat Şahin tarafından yazılarak 2018 yılında Bursa'da sergilenmeye başlanmıştı.

Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi'nin girişimiyle Amasya'ya getirilen Hilye-i Şerif, bundan sonra Amasya'da Sultan II. Beyazıd Külliyesi'nde ziyaret edilebilecek.

Hattat Şahin, serginin açılışında, Peygamber efendimizin vasıflarını anlatan yazıya Hilye-i Şerif denildiğini söyledi.

Hilye-i Şerif'te Hazreti Ali'nin anlattığı şekilde Hazreti Muhammed'in boyu, vücut yapısı, genel ahlaki özelliklerini aktardığını belirten Şahin, "Yıllar önce Kütahya'daki öğrencim bir kağıt getirdi. Ben bu kağıdı denerken önümde de bir hilye metni açıktı. 2-2,5 haftalık sürede bunu yazdım." dedi.

Vali Yılmaz Doruk da eserin Amasya'ya kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, "İlimize hayırlı olsun. Bu sadece bir görmelik eser değil, duygusal, düşünce ve inanç dünyamızın pekişmesine de inşallah katkısı olacaktır. Hocamıza çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Rektör Turabi ise hilyenin kelime anlamı olarak ziynet, takı eşyası anlamına geldiğini dile getirdi.

Konuşmaların ardından Turabi, Şahin'e plaket verdi. Kesilen kurdelenin ardından katılımcılar, Hilye-i Şerif'i ziyaret etti.

Programa AK Parti Amasya Milletvekilleri Haluk İpek ve Hasan Çilez ile davetliler katıldı.