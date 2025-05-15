Hataybot Robot Yarışması'nda Ödüller Sahiplerini Buldu

Hataybot Robot Yarışması'nda Ödüller Sahiplerini Buldu
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Hatay'da düzenlenen 'Hataybot Robot Yarışması'nda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. 470 takım ve 1739 öğrencinin katıldığı yarışmada, çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Hatay'da, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen "Hataybot Robot Yarışması"nda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Valilik koordinasyonunda Büyükşehir Belediyesi desteğiyle Hatay Merkez Salonu'nda düzenlenen yarışmaya 470 takım ile 1739 öğrenci katıldı.

Öğrenciler, 7 ayrı kategoride düzenlenen etkinlikte tasarladıkları robotlarla dereceye girmek için yarıştı.

Yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri ile çeşitli hediyeler verildi.

Ödül töreninde konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Harun Tüysüz, yarışmaya katılan öğrencileri tebrik etti.

Tüysüz, ilkini gerçekleştirdikleri yarışmanın devamının geleceğini kaydetti.

Yarışmada öğrencilerden oluşan koro şarkı seslendirdi, halk oyunları gösterileri yapıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Kültür Sanat
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