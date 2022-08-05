Hatay kültür sanat haberleri... Dörtyol Kaymakamı Ergün'den, ilçedeki Kıbrıs gazilerine ziyaret - Haberler

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Hatay kültür sanat haberleri... Dörtyol Kaymakamı Ergün'den, ilçedeki Kıbrıs gazilerine ziyaret

Hatay kültür sanat haberleri... Dörtyol Kaymakamı Ergün'den, ilçedeki Kıbrıs gazilerine ziyaret

Hatay kültür sanat haberi... Dörtyol Kaymakamı Aydın Ergün, ilçedeki Kıbrıs gazilerini ziyaret etti.

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Dörtyol Kaymakamı Aydın Ergün, ilçedeki Kıbrıs gazilerini ziyaret etti.

Kaymakam Ergün, Amanos Dağları'ndaki yaylalarda yaşayan Kıbrıs gazileri Ökkeş Algan ve Ali Berik'e ziyarette bulundu.

Gazi Algan, yaptığı açıklamada, unutulmadıkları için mutlu olduğunu belirtti.

Ziyarette, Dörtyol Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Bayram Altunbaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Toksoy, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Soner Kıymacı, Dörtyol Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Selçuk Kayhan ve ilgili kurum amirleri de yer aldı.

AA / Mustafa Özer - Kültür Sanat

Aydın Ergün Hisarcık Dörtyol Kıbrıs Kültür Sanat Haberler

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