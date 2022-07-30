Hatay haber | Dörtyol protokolü Geçilmez Kanyonu'nda yürüyüş yaptı
Hatay haberler... Dörtyol Kaymakamı Aydın Ergün ve ilçe protokolü, Amanos Dağları'nın eteklerindeki Geçilmez Kanyonu'nda doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.
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Dörtyol Kaymakamı Aydın Ergün ve ilçe protokolü, Amanos Dağları'nın eteklerindeki Geçilmez Kanyonu'nda doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.
Kaymakam Aydın Ergün ve beraberindekiler, patika yollarda ve serin sularda doğa yürüyüşü yaptı.
Yürüyüşe katılan rehber Nazım Sönmez, 10 kilometrelik kanyonun ilçenin önemli bir güzelliği olduğunu belirtti.
AA / Mustafa Özer - Kültür Sanat