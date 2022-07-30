Hatay haber | Dörtyol protokolü Geçilmez Kanyonu'nda yürüyüş yaptı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hatay haber | Dörtyol protokolü Geçilmez Kanyonu'nda yürüyüş yaptı

Hatay haber | Dörtyol protokolü Geçilmez Kanyonu'nda yürüyüş yaptı

Hatay haberler... Dörtyol Kaymakamı Aydın Ergün ve ilçe protokolü, Amanos Dağları'nın eteklerindeki Geçilmez Kanyonu'nda doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

 - Güncelleme:

Dörtyol Kaymakamı Aydın Ergün ve ilçe protokolü, Amanos Dağları'nın eteklerindeki Geçilmez Kanyonu'nda doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

Kaymakam Aydın Ergün ve beraberindekiler, patika yollarda ve serin sularda doğa yürüyüşü yaptı.

Yürüyüşe katılan rehber Nazım Sönmez, 10 kilometrelik kanyonun ilçenin önemli bir güzelliği olduğunu belirtti.

AA / Mustafa Özer - Kültür Sanat

Amanos Dağları Aydın Ergün Dörtyol Kültür Sanat Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title