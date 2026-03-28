Hatay Filarmoni Orkestrası açılış konseri düzenledi

Hatay Filarmoni Orkestrası, İskenderun ilçesinde düzenlenen açılış konserinde sahne alarak müzikseverlere unutulmaz anlar yaşattı. Konserde, solistler Berna Bilgin Başaran, Muhammed Yıldırır ve Deniz Orak performans sergiledi. Vali Mustafa Masatlı, sanatın birleştirici gücüne vurgu yaptı.

Mustafa Yazıcı Devlet Konservatuvarı Atatürk Konser Salonu'ndaki konseri Hakan Şensoy yönetti.

Konserde solistler Berna Bilgin Başaran, Muhammed Yıldırır ve Deniz Orak sahne aldı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi Çok Sesli Korosu'nun da yer aldığı konserde koronun şefliğini Sezgin Suna üstlendi.

Konser, müzikseverler tarafından büyük beğeni topladı.

Vali Mustafa Masatlı, konserde yaptığı konuşmada, sanatın birleştirici ve iyileştirici bir gücü olduğunu söyledi.

Konserin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Masatlı, bu tür etkinliklerin insanlara moral olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Mert Murat Yaşar
