Hatay'da 30 Ağustos coşkusu: Yaşlılar ve çocuklar aynı sahnede buluştu

Hatay'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü dolayısıyla yaşlılar ve çocukların bir araya geldiği kutlama programı düzenlendi.

Vali Mustafa Masatlı ve eşi Esra Masatlı'nın katılımıyla Meclis Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen programa, Hatay Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ile Serdar Demir Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğünde kalan yaşlılar ve çocuklar katıldı.

Programda yaşlılar ve çocuklar tarafından şiir, müzik, halk oyunları ve tiyatro gösterileri sunuldu. Farklı kuşakların aynı sahnede buluştuğu programda, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın anlam ve coşkusu birlikte yaşandı.

Etkinlikte kuşaklar arasında dayanışma ve birlikteliğin güçlendirilmesine yönelik anlamlı görüntüler ortaya çıktı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı