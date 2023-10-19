Hatay'da Bizans dönemine ait haç figürü ve sikke ele geçirildi

Hatay'ın Rehanlı ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda Bizans dönemine ait haç figürü ve 2 bin 410 adet sikke ele geçirildi.

Bizans dönemine ait haç ve 2410 sikke ele geçirildi

HATAY - Hatay'ın Rehanlı ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda Bizans dönemine ait haç figürü ve 2 bin 410 sikke ele geçirildi.

Hatay'da polis ekipleri kaçakçılara yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Reyhanlı ilçesinde polis ekiplerince bir ikamette yapılan aramada; 2 bin 410 adet Roma Helenistik ve Abbasi döneminden olduğu değerlendirilen sikke ve 1 adet Bizans dönemine ait olduğu düşünülen haç Figürü ele geçirildi.

Konuyla ilgili; R.A.F. isimli şahsa 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet suçundan işlem yapıldı.