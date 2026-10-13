Hatay'da 73 yaşındaki çift, damadı sayesinde 70'inden sonra okuma yazma öğrendi

Hatay'da 73 yaşındaki Fevzi ve Emsal Tüver çifti, öğretmen damatlarının desteğiyle okuma yazma öğrenmeye çalışıyor.

Merkez Antakya ilçesi Küçükdalyan Mahmut Yarım İlkokulu'nda görevli sınıf öğretmeni Necati Güzelyurt, imkansızlıklar nedeniyle okula gidemeyen kayınpederi ve kayınvalidesinin yıllar sonra başlayan eğitim heyecanına ortak oluyor.

Yaklaşık 30 yıllık öğretmen olan Güzelyurt, gündüzleri birinci sınıf öğrencilerine, akşamları ise Antakya Nedime Keser Halk Eğitimi Merkezince açılan kursta yetişkinlere okuma yazma öğretmeye çalışıyor.

Tüver çifti, yıllar sonra damatları sayesinde okuryazar olmanın mutluluğunu yaşıyor.

"Damadım benim öğretmenim oldu"

Fevzi Tüver, AA muhabirine, çocukluğunda yaşadığı köy şartları ve imkan yetersizliği nedeniyle okula gidemediğini söyledi.

Kendisi okuyamasa da evlatlarının eğitimine büyük önem verdiğini anlatan Tüver, 3 çocuğunun da üniversite mezunu olduğunu belirtti.

Damadı sayesinde 70'inden sonra okul sırasına oturduğunu ifade eden Tüver, şöyle konuştu:

"Biz okuyamadık, babamız bizi okutmadı ama biz çocuklarımıza aynı şekilde davranmadık. İki kızım bir oğlum var, hepsi öğretmen oldu, damadım da öğretmen. Yıllar sonra damadımız Necati hoca sayesinde bu imkana kavuştuk. Eskiden hastaneye gittiğimiz zaman doktorun adını bile okuyamıyorduk, yolda adres soruyorduk. Şimdi okuyup tabelaları anlayabiliyoruz. Bu yaşta damadım benim öğretmenim oldu, çok mutlu ve gururluyum."

"Okuma bilmeyince insanın gözleri kapalı gibi oluyor"

Emsal Tüver de çocukluk yıllarında kız çocuklarının okula gönderilmediğini, bu durumun içinde hep bir ukde olarak kaldığını dile getirdi.

Damadının teşvikiyle eşiyle kursa başladığını belirten Tüver, 70'inden sonra da olsa okula gitmenin kendisini heyecanlandırdığını anlattı.

Tüver, yaklaşık iki aydan bu yana haftanın 5 günü okula gittiklerini ve damatları sayesinde okuma yazmayı öğrendiklerini ifade etti.

Yıllar sonra eğitim alma fırsatı bulduğu için mutlu olduğunu anlatan Tüver, "Okuma bilmeyince insanın gözleri kapalı gibi oluyor. Şimdi hastaneye gittiğimde doktorun adını, bölümünü okuyabiliyorum. Damadıma çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

"Meslek yaşantımda gurur duyduğum önemli olaylardan biri"

Sınıf öğretmeni Güzelyurt da kayınpederi ve kayınvalidesinin okuma yazma öğrenme konusunda çok istekli olduklarını belirtti.

Kayınpederi ve kayınvalidesiyle gurur duyduğunu anlatan Güzelyurt, şunları kaydetti:

"Okumamış olmalarına rağmen aydın insanlar. Bütün imkansızlıklara rağmen çocuklarını okutmuşlar. Kurs teklifimi duydukları zaman da ikna etmeme gerek kalmadı, sevinçten havalara uçtular. İçlerinde azim, istek ve güç var. Küçük çocuktan bile bir şeyler öğrenmeye çalışıyorlar. Torunları 'Dede, bu böyle olmaz, böyle olur.' dediğinde onları kırmıyorlar. Müthiş bir hoşgörü ve anlayışa sahipler. Onlarla gurur duyuyorum. Çocuklarım bu sıralardan geçti. Şimdi nene ve dedelerinin de aynı sıralarda, aynı yerde oturuyor olması karşımdan müthiş bir görüntü oluşturuyor. Bu meslek yaşantımda gurur duyduğum önemli olaylardan biri."

Kaynak: AA