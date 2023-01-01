Hatay 2023'e havai fişek gösterileri ile girdi Kültür Sanat Haberleri Hatay 2023'e havai fişek gösterileri ile girdi Hatay 2023 ' e havai fişek gösterileri ile girdi Hatay'ın İskenderun ilçesinde belediye tarafından sahilde anıt meydanında düzenlenen havai fişek gösterileri drone ile denizden görüntülendi. Hatay 2023'e havai fişek gösterileri ile girdi HATAY - Hatay 2023 ' e havai fişek gösterileri ile girdi Hatay'ın İskenderun ilçesinde belediye tarafından sahilde anıt meydanında düzenlenen havai fişek gösterileri drone ile denizden görüntülendi. Renk cümbüşü ile görsel şölen yaşanan havai fişek gösterileri eşliğinde İskenderunlular yeni yıla girmenin mutluluğunu yaşadılar Kültür Sanat Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Seher İskenderun Hatay Kültür Sanat Haberler

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