Hasankeyf, Gece Aydınlatmasıyla Tarihini Ziyaretçilere Sunuyor

BATMAN'da, 12 bin yıllık tarihe sahip Hasankeyf ilçesinin tarihi silueti, gün batımından sonra da ziyaretçilere sunulabilecek şekilde aydınlatıldı.

Kentte 12 bin yıllık tarihe sahip, yukarı Mezopotamya'dan Anadolu'ya geçiş yolu üzerinde, Dicle Nehri'nin kenarında bulunan, Bizanslılar, Sasaniler, Emeviler, Abbasiler, Hamdaniler, Mervaniler, Artuklular, Eyyübiler, Akkoyunlular, Safeviler ve Osmanlılar gibi birçok medeniyet ev sahipliği yapan Hasankeyf ilçesinde hayata geçirilen Arkeopark ve Şaab Vadisi projeleri, Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından tamamlanarak Kültür ve Turizm Bakanlığı uhdesine devredildi. Tarihi dokunun korunarak turizme kazandırılması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, Hasankeyf Kalesi ve çevresindeki aydınlatma alanları da genişletildi. Valilik ve Kaymakamlık tarafından hazırlanan projeler doğrultusunda aydınlatma çalışmaları artırılarak, ilçenin gece görünümü zenginleştirildi. Işıklandırmalar sayesinde Hasankeyf, sadece gündüz değil gece saatlerinde de fotoğrafçılar, turistler ve tarih meraklıları için çekim merkezi haline geldi.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,