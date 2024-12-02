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İstanbul'da müzik ziyafeti: Harbiye kış konserleri başlıyor

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Bayhan Müzik organizasyonuyla 2024-2025 İstanbul kış konserleri 06 Aralık 2024'te başlıyor. Türk pop, rock ve arabesk müziğinin star isimleri İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Salonu'nda performanslarıyla müzikseverler ile buluşacak. Sezon boyunca İKM Harbiye, Bayhan Müzik kış konserlerinde farklı sanatçılara ev sahipliği yapacak.

Bayhan Müzik organizasyonuyla 2024-2025 İstanbul kış konserleri bu cuma (06 Aralık 2024) başlıyor. Türk pop, rock ve arabesk müziğinin star isimleri İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Salonu'nda gerçekleşecek performanslarıyla müzikseverler ile buluşacak.

Sezon boyunca İKM Harbiye, Bayhan Müzik kış konserlerinde farklı sanatçılara ev sahipliği yapacak. Özellikle kadın sanatçıların ön plana çıktığı konserlerde Gülşen, Funda Arar, Hadise, Ajda Pekkan, Göksel, Derya Bedavacı ve Fatma Turgut İstanbul seyircisine sürprizler hazırlarken, köklü rock gruplarımızdan Gripin ve Teoman / Teoman'ın Koyu Antoloji'si konseptli konseri ile sahnedeki yerini alacak.

Sanatçıların merakla beklenen yeni sezon konserlerinin biletleri passo'da satışta.

Bayhan Müzik İstanbul Harbiye ICC Konser 2024-2025 Kış Takvimi;

6 Aralık Gülşen

07 Aralık Funda Arar

13 Aralık Hadise

14 Aralık Ajda Pekkan

21 Aralık Göksel

10 Ocak Gripi

11 Ocak Derya Bedava

18 Ocak Teoman'ın Koyu Antoloji'si

01 Şubat Fatma Turgut

İstanbul'da müzik ziyafeti: Harbiye kış konserleri başlıyor
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