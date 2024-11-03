Haluk Levent, İzmir Kültür Yolu Festivali'nde Hayranlarıyla Buluştu

Şarkıcı Haluk Levent, Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen İzmir Kültür Yolu Festivali'nde hayranlarıyla bir araya geldi.

Gündoğdu Meydanı'nda konser veren Levent; "Elfida", "Yollarda Bulurum Seni" ve "Dağlar"ın da aralarında bulunduğu pek çok sevilen şarkısını seslendirdi.

Vatandaşlar, soğuk havaya rağmen konsere yoğun ilgi gösterdi.

Türkiye'nin marka değerine katkıda bulunmak üzere bu yıl 16 şehirde düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 15'inci durağı, İzmir oldu.

26 Ekim'de başlayan festivalde konserlerden sergilere, tiyatrodan opera ve bale gösterilerine, söyleşilerden atölyelere, çocuk etkinliklerinden dijital sanatlara kadar yüzlerce etkinlik yapıldı.