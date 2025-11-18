Halsiz Leylek Koruma Altına Alındı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir vatandaşın bahçesinde bitkin halde bulduğu leylek koruma altına alındı.

Yusuf Poyraz, Numune Evler Mahallesi'ndeki evinin bahçesine konan leyleğin halsiz olduğunu fark etti.

Leyleği bir süre kümesinde besleyen Poyraz, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Dörtyol Şefliğine bildirdi.

Adrese giden ekipler, göçmen kuşu kontrollerinin yapılması için Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürdü.

Ekiplere teşekkür eden Poyraz, koruma altına alınan leyleği el sallayarak uğurladı.

Poyraz, kendi imkanıyla leyleğin bakımını gerçekleştirdiğini belirterek, "Besleyip balık yedirince leylek kendine geldi. Şu an çok iyi. Daha sonra yetkilileri aradım ve leyleği teslim ettik. İnşallah bakımını yaptıktan sonra doğaya bırakırlar." dedi.