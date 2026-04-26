Halk Oyunları Şampiyonası Buldan'da renkli görüntülere sahne oldu

Denizli'nin Buldan ilçesi, Kulüpler Arası Halk Oyunları Grup Şampiyonası'na ev sahipliği yaptı. 23 halk oyunu ekibinin katıldığı şampiyonada, renkli gösteriler izleyicilerden büyük alkış aldı.

Buldan İlçe Gençlik Spor Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Kulüpler Arası Halk Oyunları Grup Şampiyonası yoğun katılımla yapıldı. Farklı illerden gelen 23 halk oyunu ekibi, sergiledikleri performanslarla hem jüri üyelerinden hem de salonu dolduran vatandaşlardan tam not aldı. Geleneksel kültürün yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla düzenlenen organizasyonda ekipler, yöresel kıyafetleri ve özgün koreografileriyle renkli görüntüler oluşturdu. Büyük ilgi gören gösteriler boyunca Buldanlı izleyiciler ekipleri alkışlarla destekledi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı