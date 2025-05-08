Halk oyunları ekibinde yer alan çocuklar ve anneleri aynı sahneyi paylaşıyor

Tekirdağ'da "Aile Yılı" kapsamında başlatılan projeyle anneler ve çocukları, halk oyunlarında aynı sahneyi paylaşıyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen "Ailemle Halk Oyunları Oynuyorum Projesi" çerçevesinde Süleymanpaşa Cumhuriyet İlkokulu tarafından 18 veli ve 32 öğrencinin yer aldığı halk oyunları ekibi oluşturuldu.

Yaklaşık 2 ay önce çalışmalara başlayan ve haftada 4 gün prova yapan ekip, resmi bayramlar ile çeşitli etkinliklerde sahne alıyor.

Çocuklar, yöresel halk oyunları kıyafetleri, anneler de şalvar ve başlarına taktıkları yazmalarla sahnede gösteri sunuyor.

En son 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda izleyicilerin karşısına çıkan ekip, yeni gösteriler planlıyor.

Tekirdağ Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol, AA muhabirine, 2025 yılının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Aile Yılı" ilan edildiğini hatırlattı.

Ailenin, milletin birliği ve beraberliğinin teminatı olduğunu belirten Yeniyol, "Anneleriyle birlikte sahne alan, kültürel zenginliğimizi yansıtan öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Bu gösteriler, aile bağlarının güçlenmesine ve nesiller arası etkileşimin artmasına katkı sağlıyor. Eğitim ile ailenin ne kadar iç içe olduğunu da ortaya koyuyor." dedi.

Yeniyol, projeye desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'e teşekkür etti.

Ailelerle birlikte sahnedeler

Süleymanpaşa Cumhuriyet İlkokulu Müdürü Suat Aydın, projeyle ailelerin çocuklarıyla keyifli vakit geçirdiklerini söyledi.

"Aile Yılı" için anlamlı bir çalışma yaptıklarını ifade eden Aydın, "İlk başta veliler tereddüt etti ancak 18 annemiz çocuklarıyla sahnede yer aldı. Ailelerimizi çocuklarıyla bir araya getirip dayanışma içinde sahne almaları, bizim için gurur kaynağı oldu." diye konuştu.

Halk oyunları eğitmeni Hasan Sabuncu da proje sürecinde velilerle uyum konusunda zorluk yaşamadıklarını, öğrencilerin öğrendikleri figürleri evde aileleriyle paylaştıklarını dile getirdi.

"Sahnedeki o anılar, her şeye değer"

Projeye katılan velilerden Ebru Kavak da oğluyla aynı sahneyi paylaşmaktan gurur duyduğunu belirtti.

Çalışan bir anne olduğunu ifade eden Kavak, "Yoğun iş temposundan sonra buraya geldiğimde tüm stresi unutuyorum. Sahnedeki o anılar, her şeye değer." dedi.

Velilerden Neslihan Özmen de provaların büyük bir aile ortamında geçtiğini, Aysun Avcıoğlu da hayvancılıkla uğraşmasına rağmen provalara severek katıldığını söyledi.

Öğrencilerden Mert Kavak da annesiyle sahneye çıkmaktan mutluluk duyduğunu diye getirdi.

Elif Mira Barutçular da arkadaşları ve ailesiyle güzel anılar biriktirdiğini anlattı.