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Halil Konakcı, Yeşilçam'ın efsane başyapıtını yerden yere vurdu

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Yeşilçam'ın başyapıtlarından biri olarak gösterilen Hababam Sınıfı'nı sert sözlerle eleştiren Halil Konakcı, "Zina mahsulü çocuk sahibi olmak ve fuhşu övmek bu filmde gösterilmedi mi? Yani bir okul müdürü fuhşu destekler mi? Ama yıllarca böyle öğrettiler" dedi.

İlginç açıklamaları ile adından söz ettiren Halil Konakcı, son olarak Yeşilçam'ın efsane başyapıtlarından biri olarak gösterilen Hababam Sınıfı hakkındaki sözleriyle adından söz ettirdi.

"BİR OKUL MÜDÜRÜ FUHŞU DESTEKLER Mİ?"

"Hababam Sınıfı diye yıllarca önümüze koydukları filmde ahlaksızlık öğretmediler mi?" diyerek söze başlayan Konakcı, "Dersi ekmek, öğretmenle alay etmek, ders çalışmamak, arkadaşlarını tahkir etmek, zina mahsulü çocuk sahibi olmak ve fuhşu övmek bu filmde gösterilmedi mi? Yani bir okul müdürü fuhşu destekler mi? Ama yıllarca böyle öğrettiler. Bütün filmlerde hocaları hırsız, tacizci yapmadılar mı?" ifadelerine yer verdi.

Halil Konakcı, Yeşilçam'ın efsane başyapıtını yerden yere vurdu
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Kültür Sanat
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Yorumlar (64)

Haber YorumlarıHİDAYET YILMAZ:

AKP SÖZCÜ BU , İMAM FİLAN DEĞİL

Yorum Beğen191
Yorum Beğenme331
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Haber YorumlarıTuran Şahin:

ulan sanane hoca,diyanetin sözcüsümüsün, hırsızlarıda açıkla yiğitliğini görelim,kul hakkı yiyenlere,üniversite sorularını çalanları,haksız kazanç yapanları,haksız tağriş yapan firmalarıda söyle yiğitliğini görelim,

Yorum Beğen242
Yorum Beğenme243
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Haber YorumlarıKerem penbegül:

Doğru söylemiş hababam sınıfı türk eğitim sisteminin n’kadar bozuk olduğunu somut bir örneğidir ama bizim gibi cahil topluluklar bunu başyapıt gibi görürüz

Yorum Beğen326
Yorum Beğenme123
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Haber YorumlarıBurak ERGÜL:

Ehli sünnet bütün müslümanlar olarak böyle düşünüyoruz . Bu fikri hoca söylemeden 20 sene önce bile konuşuyorduk yeşilçamdaki ahlaksızlıklar , hababam sınıfındaki harama teşvik vs . Hoca dile getirince sinirlenmişsiniz ama milyonlarca insan böyle düşünüyor

Yorum Beğen272
Yorum Beğenme100
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Haber YorumlarıMGk:

Yeşilçam bu milleti bozmak için bir tezgahtır... Düşünsene her haltı yiyen tembeller ordusu bir hababam ama nutuğu ezbere biliyor :)

Yorum Beğen249
Yorum Beğenme75
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Haber YorumlarıMAJESTIK:

Helal olsun Halil Hoca, Allah rızası için konuşmaya bunları ifşaa etmeye devam et.

Yorum Beğen201
Yorum Beğenme93
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Haber YorumlarıTuran Şahin:

tüik in enflasyyon sepetinede bir yorum yap hoca efendi, gerçekleri söylediğine inanalım,

Yorum Beğen148
Yorum Beğenme119
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Haber YorumlarıBurak ERGÜL:

Doğru söylemiş yıllardır öğretmenler bu filmin pedogojik olarak yanlışlığını konuşuyor .

Yorum Beğen160
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Haber YorumlarıHesap kullanıcısı null:

komik filmdir hababam sınıfı kimse filmleki rolleri örnek alın yapın demiyor ki şimdiki diziler asıl kötü örnek

Yorum Beğen93
Yorum Beğenme95
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Haber YorumlarıMehmet Karagöz:

Hababam sınıfından sonra kimse çocuğuna ŞABAN ismini vermedi.

Yorum Beğen149
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