Halil Konakcı, Yeşilçam'ın efsane başyapıtını yerden yere vurdu

İlginç açıklamaları ile adından söz ettiren Halil Konakcı, son olarak Yeşilçam'ın efsane başyapıtlarından biri olarak gösterilen Hababam Sınıfı hakkındaki sözleriyle adından söz ettirdi.

"BİR OKUL MÜDÜRÜ FUHŞU DESTEKLER Mİ?"

"Hababam Sınıfı diye yıllarca önümüze koydukları filmde ahlaksızlık öğretmediler mi?" diyerek söze başlayan Konakcı, "Dersi ekmek, öğretmenle alay etmek, ders çalışmamak, arkadaşlarını tahkir etmek, zina mahsulü çocuk sahibi olmak ve fuhşu övmek bu filmde gösterilmedi mi? Yani bir okul müdürü fuhşu destekler mi? Ama yıllarca böyle öğrettiler. Bütün filmlerde hocaları hırsız, tacizci yapmadılar mı?" ifadelerine yer verdi.