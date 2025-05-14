İstanbul'da suya yüzde 10 zam

İstanbul'da suya zam yapıldı
İstanbul'daki zirve öncesi AB'den Putin'e yeni 'yaptırım' darbesi

İstanbul'daki zirve öncesi Putin'e yeni darbe! Kara listeye alındılar
Trump yine istediğini aldı! Katar ile Boeing arasında 200 milyar dolarlık anlaşma

Katar'dan da istediğini aldı! Boeing tarihinin en büyük anlaşması
PKK'nın fesih kararı sokağa nasıl yansıdı? GENAR Başkanı Aktaş, masasına gelen son anketi paylaştı

GENAR Başkanı Aktaş, masasına gelen son anketi paylaştı

Hadrianopolis Antik Kenti'nde 2025 yılı kazı sezonu başladı

Hadrianopolis Antik Kenti'nde 2025 yılı kazı sezonu başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük'ün Eskipazar ilçesindeki Hadrianopolis Antik Kenti'nde Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ersin Çelikbaş'ın başkanlığında 2025 yılı kazı sezonu başladı.

Karabük'ün Eskipazar ilçesindeki Hadrianopolis Antik Kenti'nde Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ersin Çelikbaş'ın başkanlığında 2025 yılı kazı sezonu başladı.

Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu Konferans Salonu'nda düzenlenen "Geçmişten Geleceğe: Arkeoloji ve Sanat Tarihi" kariyer panelinde konuşan Çelikbaş, Hadrianopolis 2025 yılı kazılarına başladıklarını belirterek, Kültür ve Turizm Bakanlığının "Geleceğe Miras Projesi" kapsamındaki çalışmaların yıl sonuna kadar devam edeceğini söyledi.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da 60 kişilik geniş bir ekiple çalışacaklarını dile getiren Çelikbaş, Hadrianopolis'in 3 noktasında hem kazı çalışmalarını yapacaklarını hem de restorasyon çalışmalarını gerçekleştireceklerini kaydetti.

Çelikbaş, ekibin içinde farklı disiplinlerden bilim insanları ve yurt dışından da katılımcıların olacağını anlatarak, "Farklı ülkelerden özellikle Almanya'dan 2 ekip gelecek. Bunun haricinde jeofizik, jeoradar çalışmalar yapacağız. Yoğun bir yıl bizi bekliyor. İnşallah Karabük'ümüze ve ülkemize güzel eserler, değerli bilgiler kazandırırız." diye konuştu.

Öğrencilerin antik kentte staj yapmasını çok istediklerini ve buna açık olduklarını vurgulayan Çelikbaş, "Her yıl onlarca öğrencimizin staj yapmasını Hadrianopolis'te sağlıyoruz. Aslında bizim yapmak istediğimiz öğrencilerimizin mesleği arazide, sahada öğrenmesini sağlamak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Kültür Sanat
Cinayet şüphelisi itfaiyeci, eşinin 'doğal gaz kokusuna baktır' mesajını görmemezlikten gelmiş

İtfaiye erinden itiraf geldi! Eşi yangından önce defalarca uyarmış
Galatasaray'dan Savic için kırmızı kart itirazı

Galatasaray'dan kırmızı kart itirazı
Okul müdürü ve öğretmen, iki gün arayla can verdi! İkisinin de nedeni aynı

Okul müdürü ve öğretmen, peş peşe can verdi! İkisinin de nedeni aynı
Bu da oldu! 6'lı maden suyunu inceledi, gördüğü manzara karşısında şoke oldu

6'lı maden suyunu inceledi, gördüğü manzara karşısında şoke oldu
DEM Partili Bakırhan, PKK'nın silah bırakması sonrası boşa düşecek koruculara iş önerdi

PKK'nın silah bırakması sonrası boşa düşecek koruculara iş önerdi
MasterChef'in eski jüri üyesi siyasete atılarak CHP'ye katıldı

MasterChef'in ünlü şefi siyasete atıldı! İşte rozetini taktığı parti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.