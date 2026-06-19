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Hadrianapolis Antik Kenti tarih meraklılarını ağırlıyor

Hadrianapolis Antik Kenti tarih meraklılarını ağırlıyor
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Karabük'ün Eskipazar ilçesindeki Hadrianapolis Antik Kenti, Geç Kalkolitik, Roma ve Erken Bizans dönemlerine ev sahipliği yapıyor. Kazı başkanı Prof. Dr. Ersin Çelikbaş, geçen yıl 100 bin ziyaretçi ağırlandığını, bu yıl bu rakamın artmasını beklediklerini belirtti. Ören yeri ilanı ve tanıtım faaliyetleriyle Avrupa'dan gelen turist sayısında da büyük artış yaşanıyor.

Geç Kalkolitik, Roma ve Erken Bizans dönemlerinde yerleşim yeri olarak kullanılan Karabük'ün Eskipazar ilçesindeki Hadrianapolis Antik Kenti'nde ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

Kazı başkanı Karabük Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ersin Çelikbaş, gazetecilere, Hadrianapolis'te gün geçtikçe ziyaretçi yoğunluğu yaşanmaya başladığını söyledi.

Antik kentte geçen yıl 100 bin civarında misafiri ağırladıklarını belirten Çelikbaş, "Bu yıl da bu rakamın üstüne çıkacağımızı düşünüyorum. Yaz başlangıcıyla ziyaretçilerimiz ve tur otobüslerimiz bir hayli artışa geçti. Hadrianapolis'in ören yeri olarak ilan edilmesi de ziyaretçi artışının en büyük nedenlerinden biri olarak söylenebilir. Ayrıca hem Kültür ve Turizm Bakanlığımızın hem Valiliğimizin hem Eskipazar Belediyemizin tanıtım faaliyetlerinin de antik kentin iyi tanıtılmasına, ziyaretçi artışına da etken olduğunu düşünüyoruz." diye konuştu.

Çelikbaş, bayramlarda da yoğunluk yaşandığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Normal günlerde öğrenciler, tur otobüsleri özellikle kültür turu yapan ziyaretçilerimiz Hadrianapolis'i ziyaret etmeden geçmiyor. Tur acentelerinin Karadeniz turlarına Hadrianapolis rotasını eklediğine de şahit oluyoruz. Özellikle Avrupa'dan gelen turist sayımızda da çok büyük artış var. Fransa, Almanya ve Romanya'dan çok sayıda turisti ağırlamaktayız. Gün geçtikçe bu rakamın artacağını da tahmin ediyorum. Hadrianapolis'e artık ziyaretçilerimizi bekliyoruz çünkü ziyaretçilerimizin rahatlıkla gezebileceği yürüyüş yolları, tanıtım levhaları, ziyaretçi merkezimiz ve ihtiyaç alanları mevcut."

"Burası çok güzel"

Antik kenti ziyaret etmek için Almanya'dan gelen 72 yaşındaki Dursun Keskin de yeğeninin tavsiyesi üzerine Hadrianapolis'e geldiğini kaydetti.

Antik kenti merak ettiğini dile getiren Keskin, "Burası çok güzel. Tanıtım levhaları hem İngilizce hem de Türkçe yazılmış. Bu, turistler için çok iyi. En çok hamam ve kilise dikkatimizi çekti." diye konuştu.

Ziyaretçi Yusuf Aksu da antik kenti internette gördüğünü ve ziyaret etmek için İstanbul'dan geldiğini söyledi.

Hadrianapolis'i gezmek ve görmek istediğini kaydeden Aksu, "Birkaç gündür buradayız. Güzel bir yer." dedi.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu
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