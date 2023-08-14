Hacılar Belediyesi Birlik ve Beraberlik Etkinlikleri Düzenliyor

Hacılar Belediyesi'nin ev sahipliğinde bu yıl üçüncüsü yapılacak olan Birlik ve Beraberlik Etkinlikleri, 17-18-19 Ağustos tarihlerinde Hacılar Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenecek.

Birlik ve Beraberlik Etkinlikleri hakkında bilgi veren Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan; "Biz bu yıl Birlik ve Beraberlik Etkinliklerini biraz daha geliştirerek iş adamlarımız ve sponsorlarımızın destekleri ile 3 güne yayacağız. Sanayicilerimizle, akademisyenlerimizle bir araya geleceğiz. Spor A.Ş. ile birlikte gençlerimize ve çocuklarımıza eğlenceli etkinlikler düzenleyeceğiz. Gündüzleri ikramlarda bulunurken akşamları da konserlerimiz olacak. Bu düşünceyle perşembe günü Urfa Büyükşehir Belediyesi Sıra Gecesi Ekibi, cuma günü Ahmet Şafak, cumartesi günü ise İsmail Altunsaray konseriyle vatandaşlarımızı buluşturacağız. Biz etkinliklerimizde birlik beraberlik temasını işlemeye çalışıyoruz. Bu etkinliklerimizde seçtiğimiz sanatçılar da milli birliğimize, beraberliğimize, örfümüze, adetlerimize, geleneğimize uygun seçmeye gayret ettik. Anadolu kültürüne uygun hem birlik, beraberlik türküleri hem de bizim maneviyatımıza milli duygularımıza uygun programlar yapmaya gayret ettik. Umarım ciddi bir katılımla bunu gerçekleştireceğiz ve umarım bütün ilçemiz ilimizde bu etkinliklerden faydalanacaklar, katkı verecekler" dedi

"17 - 18 - 19 Ağustos tarihlerinde Hacılar Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenecek olan Birlik ve Beraberlik Etkinlikleri tüm vatandaşlarımızla bir araya geleceğimiz coşkulu bir program olacak inşallah" diyen Başkan Özdoğan, etkinliklere tüm vatandaşları davet etti. - KAYSERİ