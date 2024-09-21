Üye Girişi
Haberler

Hacettepe Üniversitesi Senfoni Orkestrası'ndan Elektro Çello İkilisiyle Muhteşem Konser

Hacettepe Üniversitesi Senfoni Orkestrası'ndan Elektro Çello İkilisiyle Muhteşem Konser
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hacettepe Üniversitesi Senfoni Orkestrası, sezonun ilk konserinde elektro çello ikilisi B&B Duo'yu ağırladı. Konserde klasik, rock ve pop müzik eserleri harmanlanarak müzikseverlere sunuldu.

Hacettepe Üniversitesi Senfoni Orkestrası, sezonun ilk konserinde elektro çello ikilisi Burç Balcı ve Murat Başman'ı ağırladı.

Hacettepe Üniversitesi Senfoni Orkestrası, yeni öğrencilerin üniversiteye başlamalarını yerleşkedeki Beytepe Açık Hava Tiyatrosu'nda düzenlenen konserle kutladı.

Şef Prof. Burak Tüzün yönetimindeki sezonun ilk konserinde Türkiye'nin ilk "elektro çello" ikilisi, "B&B Duo" ismiyle bilinen Burç Balcı ve Murat Başman'a Hacettepe Üniversitesi Senfoni Orkestrası eşlik etti.

Klasik Batı ve Türk müziği, rock ve pop müziği harmanlayan ikili, senfonik düzenlemelerinin büyük çoğunluğunu besteciler Utar Artun ve Mustafa Kemal Saydam'ın yaptığı eserleri seslendirdi.

Konserde Michael Jackson'ın "Smooth Criminal" ile Aşık Veysel'in "Uzun İnce Bir Yoldayım" eserinin birleştirildiği düzenleme ile Sting'in "Fragile", Walter Murphy'nin "A Fifth of Beethoven", Sultan Abdülaziz'in "İki Yakanın Valsi", Astor Piazzolla'nın "Libertango", Mor ve Ötesi'nin "Cambaz" eserleri müzikseverlere sunuldu.

Yeni öğrencilerin üniversiteyi ve üniversite yaşamını tanımaları amacıyla planlanan 5 günlük "ÜNİ 101" dersi kapsamındaki konseri, Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran ile akademisyenler, öğrenciler ve sanatseverler dinledi.

Kaynak: AA / Yasemin Kalyoncuoğlu - Kültür Sanat

Hacettepe Üniversitesi Kültür Sanat Etkinlik Kültür Sanat Yaşam Müzik

Ünlü şarkıcı Metin Arolat hayatını kaybetti

Ünlü şarkıcı Metin Arolat hayatını kaybetti

 İsrail, Lübnan'ın kalbine saldırdı! Hizbullah'ın iki numaralı ismi öldürüldü

Hizbullah'ın iki numaralı ismi öldürüldü

 Cinayeti çözecek ses kaydı: Amca ile işçisinin Kürtçe telefon konuşması deşifre edildi

Amca ile işçisinin Kürtçe telefon konuşması deşifre edildi
Skandal görüntüler ortaya çıktı! Sakaryaspor Başkanı Gökhan İn darp edildi

Skandal görüntüler! Sakaryaspor Başkanı Gökhan İn darp edildi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe Galatasaray maçını şifresiz veren yabancı kanallar FB GS hangi kanalda? FB GS maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir? Fenerbahçe Galatasaray maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Galatasaray maçı nereden izlenir, hangi kanal verecek? MasterChef tulumba tarifi! En güzel tulumba tarifi! Tulumba nasıl yapılır? Tulumba için gerekli malzemeler! Yıldız Teknik Üniversitesi yeni rektörü kim oldu? Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Eyüp Debik kimdir, kaç yaşında, nereli, branşı ne? Sivas Cumhuriyet Üniversitesi yeni rektörü kim oldu? Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Şengönül kimdir, kaç yaşında, nereli, branş Bursa elektrik kesintisi! 21-22 Eylül Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım, İnegöl elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Ondokuz Mayıs Üniversitesi yeni rektörü kim oldu? Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın kimdir, kaç yaşında, nereli, branşı ne? Gaziantep elektrik kesintisi! 21-22 Eylül Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 21-22 Eylül Buca, Karabağlar, Bornova, Karşıyaka elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Manisa elektrik kesintisi! 21-22 Eylül Yunusemre, Turgutlu, Akhisar elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });