Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü 90. Yılını Özel Gösteriyle Kutladı

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'nün 90'ıncı yılı, senfonik müzikten halk danslarına, mehterden semaya uzanan geniş bir yelpazede hazırlanan özel gösteriyle Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) çeşitli gösterilerle kutlandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'nün 90'ıncı kuruluş yıl dönümü düzenlenen sanat gösterisiyle kutlandı. Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliğe Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı, sanatçılar ve çok sayıda kişi katıldı. Etkinlikte yaklaşık 200 sanatçı, senfonik orkestradan klasik Türk müziği icracılarına, halk müziği ve halk dansları toplulukları yer aldı. Etkinlikte mehter takımı ve sema gösterilerine, tiyatro ve sahne performanslarıyla Türkiye'nin kültürel çeşitliliği izleyicilere aktarıldı. Kurumun 90 yıllık hizmeti boyunca biriktirdiği arşiv, eğitim ve sahne geleneğinin sahne prodüksiyonuna yansıdığı gösteri, sanatseverler ve kültür kurumları için önemli bir buluşma gerçekleştirdi.