Güz Ortası Festivali'nde Ateş Ejderhası Dansı

Çin'in güneyindeki Guangzhou kentinde Güz Ortası Festivali tatili sırasında binlerce kişi geleneksel ateş ejderhası dansını izledi. Ateş ejderhası dansı, Guangdong'daki somut olmayan kültürel miras listesinde yer alıyor.

Ateş ejderhası dansından çeşitli görüntüler

Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Guangzhou kentinde, Güz Ortası Festivali tatili sırasında binlerce kişi geleneksel ateş ejderhası dansını izlemek için sokakları doldurdu.

Ülkenin güneyinde geleneksel bir kutlama etkinliği olan ateş ejderhası dansı, Guangdong'daki somut olmayan kültürel miras listesinde yer alıyor.

Kutlamalar kapsamında genellikle havai fişeklerle süslenmiş, asma ağacından imal edilen bir ejderha maketi taşıyan köylüler, caddelerde ve ara sokaklarda geçit töreni yapıyor.

Bu yılki Güz Ortası Festivali, geçtiğimiz Cuma gününe denk geldi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Guangzhou'dan bildiriyor. (XHTV)