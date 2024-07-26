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Gümüşlük Müzik Festivali'nde Fransız piyanist Caroline Sageman konser verdi

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Kültür ve Turizm Bakanlığı destekli Gümüşlük Müzik Festivali'nde Türkiye'de ilk kez sahne alan Fransız piyanist Caroline Sageman, tarihi taş ocağında Frederic Chopin'in eserlerinden bir seçki sundu. Festivalde ayrıca ABD'li piyanist Michael Bulychev Okser ve İngiliz kemancı Miriam Davis de konser verdi.

21. Gümüşlük Müzik Festivali kapsamında Fransız piyanist Caroline Sageman konser verdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle Bosfor Turizm ana sponsorluğunda düzenlenen festival kapsamında Türkiye'de ilk kez sahne alan Fransız piyanist, tarihi taş ocağında Polonya asıllı besteci Frederic Chopin'nin eserlerinden bir seçki sundu.

Gün batımında izleyici karşısına çıkan Sageman'a gecenin sonunda Gülsin Onay tarafından teşekkür plaketi takdim edildi.

Öte yandan Bitez Aktur'daki Zefirya Kültür ve Sanat Merkezi'nde ise ABD'li piyanist Michael Bulychev Okser ve İngiliz kemancı Miriam Davis de konser verdi.

Sanatçılar solo performanslarıyla dikkati çekti.

Programda Paganini, Mozart, Shor, Pletnev, Chopin, Brahms gibi bestecilerin eserlerine yer verildi.

Festival, çok sayıda yerli ve yabancı sanatçının verdiği konser ve atölye çalışmalarıyla 10 Eylül'e kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

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