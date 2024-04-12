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Gümüşhane Torul'daki Cam Seyir Terası Turistlerin İlgi Odağı

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Gümüşhane'nin Torul ilçesinde 240 metre yüksekte kayalık üzerindeki cam seyir terasına çıkan yerli ve yabancı turistler manzarayı keyifle izliyor.

İlçede 6 yıl önce inşa edilen 90 metrekarelik cam seyir terası, Zigana Dağı, Limni Gölü ve Karaca Mağarası'na yakınlığıyla bölgeye gelen turistlerin en fazla ziyaret ettiği yerler arasında bulunuyor.

Torul Belediye Başkanı Evren Evrim Özdemir, AA muhabirine, turizm sezonunun açılmasıyla birlikte cam seyir terasına ziyaretçilerin ilgi göstermeye başladığını söyledi.

Özdemir, Gümüşhane'de cam seyir terasının önemli bir turizm destinasyonu olduğunu belirterek, "Gurbetçiler yavaş yavaş ziyarete başladı. Tur firmalarının yetkilileriyle de ciddi görüşmeler yaptık. Bu sene cam terasımızda yoğunluk bekliyoruz." dedi.

Ülkenin farklı yerlerinde cam terasları olduğunu anımsatan Özdemir, "Torul'daki cam terasımıza çıkıldığında verdiği adrenalin duygusu çok etkileyici. Aynı zamanda doğanın güzelliği de turistleri buraya çekiyor." diye konuştu.

Özdemir, cam seyir terasına ilgiyi daha da artırmak için Kültür ve Turizm Bakanlığına proje sunduklarının altını çizerek, şunları kaydetti:

"İnsanlar burada artık farklı şeylerin olmasını bekliyor. Torul'un içerisinden cam terasa yürüyüş yolu yapmayı planlıyoruz. Ziyaretçiler araçlarını ilçe merkezinde bırakacak, yürüyerek cam terasa çıkabilecekler. Işıklandırması ve çevre düzenlemesi gibi yeni çalışmalarla cam terasımız daha güzel bir görünüm kazanacak. Bu sezon cam seyir terasta 200 bin yerli ve yabancı turist ağırlayacağımızı düşünüyorum. Şu anda rakamlar da bu yönde ilerliyor. Özellikle Kurban Bayramı döneminde yoğunluk bekliyoruz."

Bayram tatili için Bursa'dan geldiğini belirten Burcu Yeşil, "Daha önce cam seyir terasına gelmiştim, anısı kalmıştı, tekrar gelmek istedik. Güzel, beğeniyoruz." dedi.

Ziyaretçilerden Bayram Koca, "Burası çok güzel bir yer. İkinci gelişim. Mükemmel, görsel ve doğa olarak harika bir yer. Herkese tavsiye ederiz." diye konuştu.

Cevat Koca, terastan aşağıya bakmaya korktuğunu dile getirerek, "Kardeşime ve korkuluklara tutunarak gezebildim. Çok güzelmiş. Nasip olursa ilerleyen yıllarda yine geleceğim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

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