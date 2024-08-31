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Gümüşhane'deki Limni Gölü Tabiat Parkı, Turistleri Ağırlamaya Devam Ediyor

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Gümüşhane'nin Torul ilçesindeki Limni Gölü Tabiat Parkı, yerli ve yabancı turistleri ağırlamaya devam ediyor. Gölün etrafı sarıçam, ladin ve köknar ormanlarıyla çevrili olup, piknik alanları, restoran ve konaklama imkanları da bulunmaktadır. Nisandan beri yaklaşık 100 bin ziyaretçi ağırlayan park, doğa tutkunları için görülmeye değer bir yer olarak öne çıkıyor.

Gümüşhane'nin Torul ilçesindeki turizm merkezlerinden Limni Gölü Tabiat Parkı, yerli ve yabancı turistleri ağırlamaya devam ediyor.

Kent merkezine 45 kilometre uzaklıkta, Zigana Dağı eteklerinde yer alan Limni Gölü Tabiat Parkı adını aldığı krater gölü, çevresindeki sarıçam, ladin ve köknar ormanlarıyla ziyaretçilerini kendisine hayran bırakıyor.

Doğa tutkunlarının hoşça vakit geçirebildiği Limni Gölü, nisandan beri yaklaşık 100 bin ziyaretçiyi ağırladı.

Limni Gölü Tabiat Parkı'ndaki tesisin işletmecisi Mustafa Eroğlu, AA muhabirine, tesisin kış mevsimine kadar açık olacağını belirterek, bu sezon 100 bin yerli ve yabancı turisti ağırladıklarını söyledi.

Eroğlu, Limni Gölü'nün, Zigana Dağı eteklerindeki doğal bir tabiat gölü olduğunu belirterek, "Gölün etrafı sarıçam ağaçlarıyla kaplı. Piknik alanları bulunan, kameriyeleri, restoran ve konaklamak için bungalov evleri olan bir tesisimiz mevcut." dedi.

Ziyaretçilerden Ünal Midi ise Limni Gölü'ne daha önce de geldiğini anlatarak, tabiat parkının birçok kez görülmeye değer bir yer olduğunu ifade etti.

Limni Gölü'nün doğa ile iç içe olduğunu dile getiren Midi, "Yabancı turistlerin de dikkatini çeken bir bölge. Temizliği, tabiatı, doğası ve tesis çalışanlarının ilgisi çok iyi." diye konuştu.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

Torul Turizm Kültür Sanat Güncel Haberler

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