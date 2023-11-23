Gülten Dayıoğlu, İmzalı Kitaplar Müzesi Sohbetleri'nde konuştu

Küçükçekmece Belediyesi, İmzalı Kitaplar Müzesi Sohbetleri'nin Kasım ayı konuğu ünlü yazar Gülten Dayıoğlu oldu.

İlk Baskı ve İmzalı Kitaplar Müzesi edebiyatın önemli isimleriyle okurları bir araya getirmeye devam ediyor. Bu kapsamda İmzalı Kitaplar Müzesi'nin bu ayki konuğu; çocuklar ve gençler için kaleme aldığı sayısız eserleriyle tanınan yazar Gülten Dayıoğlu oldu. Dayıoğlu'nun yazarlık serüvenini anlattığı söyleşiye gençler yoğun ilgi gösterdi.

Yazar Gülten Dayıoğlu yazarlık serüvenini anlatırken, "Bana kimse kitap şöyle yazılır demedi, kendiliğimden yazmaya başladım. Anlatabileceğim tek şey kitap okumazsan yazar olamazsın. Çok çeşitli kültürlerden kitaplar okunması gerektiğini düşünüyorum. Bugün burada İmzalı Kitaplar Müzesi'nin konuğu oldum. Ben Türkiye'yi gezen bir yazarım ancak İmzalı Kitaplar Müzesi beni çok etkiledi, daha önce böyle bir şey görmedim. Her şey çok ince düşünülmüş" dedi.

Gülten Dayıoğlu'nun koleksiyonundan 12 eser İmzalı Müze'de

İmzalı ve İlk Baskı Kitaplar Müzesi Gülten Dayıoğlu'nun koleksiyonundan "Aziz Nesin-Ali Nesin Mektuplaşmaları, Gecenin Öteki Yüzü, Bir Dünyanın Eşiğinde" gibi kendi adına imzalanmış, edebiyatın birinci baskı eserlerine bir ay boyunca ev sahipliği yapacak.

Müzede ayrıca, Alper Çeker koleksiyonundan Sait Faik Abasıyanık ve Orhan Veli Kanık'ın ilk baskı ve imzalı eserleri de bir ay boyunca ziyarete açık kalacak. - İSTANBUL