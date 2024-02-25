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Mersin'de 'Altı Üstü Komedi' Tiyatro Oyunu Sahnelendi

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Mersin'in Gülnar ilçesinde, Mustafa Arıkoğlu'nun yazdığı 'Altı Üstü Komedi' tiyatro oyunu, Şehit Ertuğrul Ulupınar Kültür Merkezi'nde sahnelendi. Ahmet Çevik, Yelda Alp, Serhan Atak, Eda Karagedik ve Sinan Bengier'in rol aldığı oyun, eğlenceli bir şekilde günlük hayatı anlattı ve çok sayıda kişi tarafından izlendi.

Mersin'in Gülnar ilçesinde "Altı Üstü Komedi" tiyatro oyunu sahnelendi.

Günlük hayatın eğlenceli bir şekilde anlatıldığı oyun, Şehit Ertuğrul Ulupınar Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu.

Mustafa Arıkoğlu'nun yazdığı, Ahmet Çevik, Yelda Alp, Serhan Atak, Eda Karagedik ve Sinan Bengier'in rol aldığı oyunu çok sayıda kişi izledi.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

Sinan Bengier Ahmet Çevik Karagedik Mersin Sanat Kültür Kültür Sanat Haberler

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