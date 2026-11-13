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Gülden Karaböcek, Yenimahalle'de 'Bir Ömürlük Nostalji' konseri verdi

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Gülden Karaböcek, Yenimahalle'de 'Bir Ömürlük Nostalji' konseri verdi
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Gülden Karaböcek, "Bir Ömürlük Nostalji" konseriyle Ankara'da müzikseverlerle buluştu. Yenimahalle Dört Mevsim Tiyatro Salonu'nda sahne alan sanatçı, arabesk ve fantezi müziğin unutulmaz eserlerini farklı kuşaklardan dinleyiciler için seslendirdi.

Türk müziğinin usta isimlerinden Gülden Karaböcek, "Bir Ömürlük Nostalji" konseriyle başkentli müzikseverlerle buluştu.

Arabesk ve fantezi müziğin sevilen sanatçılarından Karaböcek, Yenimahalle Dört Mevsim Tiyatro Salonu'nda sahne aldı.

Sanatçı, müzik kariyerine damga vuran eserlerinden oluşan repertuvarıyla dinleyicilerine nostalji dolu bir gece yaşattı.

Konserde aşk, ayrılık, özlem ve hasret temalarını işleyen şarkılarını seslendiren Karaböcek, kendine özgü yorumuyla müzikseverlerin karşısına çıktı.

"Dilek Taşı", "Sürünüyorum", "Sen Evlisin", "Ben Olmalıydım", "Ağlıyorsam Yaşıyorum" ve "Hatıran Yeter" gibi unutulmaz eserleriyle tanınan sanatçı, farklı kuşaklardan dinleyicileri bir araya getirdi.

Karaböcek, "Bir Ömürlük Nostalji" konseri boyunca arabesk müziğin sevilen eserlerine yer verdi.

Kaynak: AA
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