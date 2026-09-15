Guatemalalı piyanist Roberto Perez Chamale Muğla'da konser verecek
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Muğla'da, Guatemala Büyükelçiliğinin katkılarıyla düzenlenecek Ensemble Konseri'nde, Guatemalalı piyanist Roberto Perez Chamale sanatseverlerle buluşacak.
Muğla'da, Guatemala Büyükelçiliğinin katkılarıyla düzenlenecek Ensemble Konseri'nde, Guatemalalı piyanist Roberto Perez Chamale sanatseverlerle buluşacak.
Muğla Orkestra Ensemble eşliğindeki konser, 28 Eylül saat 21.30'da Muğla Büyükşehir Belediyesi önünde gerçekleştirilecek.
Chamale'nin solist olarak sahne alacağı konserde, klasik müziğin seçkin eserleri sanatseverlerin beğenisine sunulacak.
Konserle müzikseverlere farklı kültürlerin müzik aracılığıyla buluştuğu özel bir akşam yaşatılması amaçlanıyor.
Kaynak: AA