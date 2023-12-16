Grammy Ödüllü Concerto Köln ve Giuliano Carmignola İş Sanat'ta Konser Verdi

Grammy ödüllü Concerto Köln ve ünlü keman virtüözü Giuliano Carmignola, İş Sanat'ta konser verdi. Klasik müzik dünyasının önemli isimlerinden Concerto Köln ve Carmignola, müzikseverleri Barok dönemin müziğiyle buluşturdu.

Grammy ödüllü Concerto Köln ve ünlü keman virtüözü Giuliano Carmignola, İş Sanat'ta konser verdi. Klasik müzik dünyasının önemli isimlerinden Concerto Köln ve Carmignola, müzikseverleri Barok dönemin müziğiyle buluşturdu.

Johann Sebastian Bach'ın eserlerinin de yer aldığı konser Evaristo Felice Dall'Abaco'nun Re Majör Keman Konçertosu ile başladı. Benedetto Marcello ve Pietro Locatelli'nin eserleriyle devam eden repertuvar izleyenleri barok döneme doğru bir yolculuğa çıkardı.

1733 yapımı Stradivarius Baillot kemanı ile sahneye çıkan Giuliano Carmignola, Barok ve Klasik dönem repertuvarındaki ustalığını sergiledi. Carmignola ve Concerto Köln, konser sonunda ayakta alkışlandı.