Grammy ödüllü Black Coffee yarın İstanbul'da

Afrika topraklarının dünya müzik endüstrisine son yıllarda kazandırdığı en büyük yetenek olarak adından söz ettiren Black Coffee, yarın KüçükÇiftlik Park'ta sevenleriyle buluşacak.

Elektronik müzik dünyasında bir ikon haline gelen ve egzotik melodileriyle büyük bir hayran kitlesine sahip olan Grammy ödüllü sanatçı Black Coffee, yarın bir çok ünlü sanatçının da yer alacağı etkinlikte performans sergileyecek.

Generic Music ve One Colony sunumuyla yarın gerçekleşecek etkinlik saat 15.00'te Mt Axel'in performansıyla start alacak. Daha sonra sırasıyla Rancido, Avangart Tabldot ve Cüneyt Çilingiroğlu sahne alacak. Saat 21.00'de ise Black Coffee hayranlarıyla buluşacak. Etkinliğin son performansını ise saat 23.00 gibi Valeron sergileyecek.

Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat