Görele'de kurtuluş destanı sahnelendi
Giresun'un Görele ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunu anlatan tiyatro oyunu, izleyicilerin beğenisini kazandı.
Giresun'un Görele ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşundaki kahramanlıkların anlatıldığı "Bir Avuç Yiğidin Destanı Son Nokta" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.
Uğur Bilgi'nin yazıp yönettiği, eğitmenliğini ise Nur Tuğba Bankoğlu'nun yaptığı oyunda Görele Anadolu Lisesi öğrencileri rol aldı.
Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi'nde sahnelenen oyun, izleyicilerin beğenisini kazandı.
Belediye Başkanı Ahmet Süleymanoğlu, milli mücadele ruhunu salona en iyi şekilde yansıtan öğrencileri tebrik etti.