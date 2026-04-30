Gördes'in tarihine ışık tutacak kitabın geliri öğrencilere bağışlanacak

Manisa'da tarihçi, öğretmen ve eğitim yöneticisi Nurullah Ertuğrul'un kaleme aldığı "Eski Gördes" adlı kitabın basın lansmanı gerçekleştirildi. 27 yıllık vakıf kayıtları araştırmasının ürünü olan kitap, hem Gördes tarihine ışık tutacak hem de satış gelirleriyle öğrencilere burs desteği sağlayacak.

"Eski Gördes" kitabının tanıtım toplantısına yazar Nurullah Ertuğrul'un yanı sıra eserin hazırlanış sürecine katkı sunan Süleyman Sami İlker ve Hüseyin Tunçay da katıldı.

Uzun yıllar Vakıflar Müdürlüğü görevinde bulunan Nurullah Ertuğrul, lansmanda yaptığı konuşmada göreve başladığında vakıflar konusunda sınırlı bilgiye sahip olduğunu, zamanla vakıfların tarihin en önemli kaynaklarından biri olduğunu fark ettiğini söyledi.

27 yıl boyunca yalnızca Gördes değil, Manisa'nın tüm ilçelerine ait vakıf kayıtlarını incelediğini belirten Ertuğrul, çalışmasını tamamen belgelere dayandırdığını ve kişisel yorumdan özellikle kaçındığını ifade etti.

Kitabın ortaya çıkış sürecine de değinen Ertuğrul, Gördes'e ilişkin bölümün kitaplaştırılması fikrinin Süleyman Sami İlker'den geldiğini belirterek, eserin ilçenin kuruluşundan günümüze kadar uzanan vakıf geçmişini belgeleyen önemli bir kaynak olduğunu kaydetti.

Süleyman Sami İlker ise Gördes üzerine bugüne kadar çok sayıda eser yazıldığını ancak vakıf perspektifinden hazırlanmış bu kapsamlı çalışmanın bir ilk olduğunu söyledi. İlker, kitabın zengin görsel içeriği ve akademik niteliğiyle araştırmacılar için önemli bir kaynak olacağını ifade etti.

Geliri öğrencilere burs olacak

İlker, kitabın telif gelirlerinin tamamının Manisa'da üniversite öğrencilerine burs sağlayan Eğitime Katkı Derneği'ne bağışlanacağını açıkladı. Böylece yazar ve katkı sunan isimlerin eserden herhangi bir maddi gelir elde etmeyeceği bildirildi.

Hüseyin Tunçay da kitabın uzun yıllara dayanan titiz bir emeğin ürünü olduğunu belirterek, Gördes'in kültür tarihine önemli katkı sunduğunu söyledi. Tunçay, 208 sayfalık eserde 150'yi aşkın fotoğrafın yanı sıra plan, tablo ve krokilerin yer aldığını, kitabın dört ana bölümden oluştuğunu kaydetti.

Kitabın ön kapağında Gördes Kalesi ile Pazar (Yahşi Çelebi) Camii, arka kapağında ise Gördesli Şehit Makbule Hanım ve dönemin önemli isimlerinin yer aldığı tarihi bir fotoğraf bulunuyor.

Akademik çevrelerden yoğun ilgi gördüğü belirtilen "Eski Gördes" kitabının önümüzdeki günlerde Türkiye genelinde okurlarla buluşacağı öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı